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НовостиПроисшествия12 июня 2026 4:24

Более 60 вражеских БПЛА сбили ночью в Ростовской области

Юрий Слюсарь: Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке
Ангелина СКИБА
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 12 июня Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация уточняется.

Добавим, режим беспилотной опасности сняли в 5:44 утра и снова объявили в 7:02. Оповещений о снятии угрозы пока не поступало.

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