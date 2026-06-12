Более 60 вражеских БПЛА сбили ночью в Ростовской области

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 12 июня Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала. Ситуация уточняется.

Добавим, режим беспилотной опасности сняли в 5:44 утра и снова объявили в 7:02. Оповещений о снятии угрозы пока не поступало.

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