Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 5:24

Эксперт Анатолий Путин рассказал, как Ростову поменять общественный транспорт

Проблему нехватки водителей на ростовских автобусах обсудили с федеральным экспертом
Ангелина СКИБА
В Перми водителям предлагают обучение, зарплату до 120 тысяч рублей и соцпакеты.

В Перми водителям предлагают обучение, зарплату до 120 тысяч рублей и соцпакеты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поменять систему общественного транспорта в Ростове-на-Дону и привлечь водителей на маршруты можно, опираясь на передовой опыт Перми. О том, как устроена работа, на встрече в ДГТУ рассказал федеральный эксперт, директор пермского дептранса Анатолий Путин.

— Это была комплексная работа, результат был в совокупности. Ключевой фактор – зарплата. Мы проиндексировали стоимость в контрактах до 120 тысяч рублей. Убрали с водителей функции по продаже билетов, у нас только безналичная оплата, — сообщил Анатолий Путин.

Также в Перми приняли меры по популяризации профессий. Например, возобновили конкурс водительского мастерства с призом в 100 тысяч за первое место и ввели рейтинг топ-100 водителей города. Из 1500 работников общественного автотранспорта выбрали лучших и заплатили им по 100 тысяч рублей.

Кроме того, пермские АТП предлагают доступное обучение и соцпакеты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Цены на бензин в Ростовской области вновь выросли за неделю

Все виды автомобильного топлива изменились в цене за неделю в Ростовской области (подробности)