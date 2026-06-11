Цены на бензин в Ростовской области вновь выросли за неделю

Средняя стоимость бензина на прошлой неделе составила 70,30 рубля за литр. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за неделю изменилась стоимость автомобильного топлива. Динамику цен публикует Росстат.

За период со 2 по 8 июня средняя стоимость бензина в регионе составляла 70,30 рубля за литр, это на 1,11 рубля больше, чем неделей ранее. Напомним, в период с 26 мая до 1 июня средняя цена составляла 69,19 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 8 июня 2026 года:

АИ-92: 65,66 рубля (неделей ранее было 64,57 рубля);

АИ-95: 72,66 рубля (было 71,57 рубля);

АИ-98 и выше: 95,71 рубля (было 93,93 рубля);

Дизельное топливо: 75,67 рубля (было 74,37 рубля).

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 8 июня составляла 70,90 рубля, за дизель - 78,62 рубля. Стоимость по России - 68,45 и 80,12 рубля соответственно.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что житель Ростовской области на месячную зарплату может купить 982 литра бензина АИ-92.

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