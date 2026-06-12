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НовостиПроисшествия12 июня 2026 5:36

Пять районов Ростовской области затронула атака БПЛА

Атаку БПЛА отразили в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах Дона
Ангелина СКИБА
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 12 июня. Информацию опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что беспилотники ликвидировали в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Всего уничтожили более 60 БПЛА.

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