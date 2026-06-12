Пять районов Ростовской области затронула атака БПЛА

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 12 июня. Информацию опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что беспилотники ликвидировали в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Всего уничтожили более 60 БПЛА.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Лес вспыхнул после атаки БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил о ликвидации лесного пожара после атаки БПЛА (подробности)