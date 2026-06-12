Глава Ростова Александр Скрябин поздравил жителей города с Днем России

12 июня отмечается День России. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил всех с Днем России и напомнил о единстве малой и большой Родины.

Донская столица и ее жители — важная часть России. Ростов — это великое прошлое и настоящее воинского мужества. Это транспортные пути на суше и на море. Комбайны и вертолеты, мука и подсолнечное масло. Знаменитые вузы и вкуснейшая кухня.

— Россия — страна, обладающая неисчислимыми богатствами, главное из которых — ее люди. Это те, кто созидает страну своим трудом, своим умом, это мы все вместе — от Калининграда до Владивостока, от Ростова до Мурманска. Быть сопричастным большой и малой Родине — великое счастье, — подчеркнул Александр Скрябин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове развернули самый большой флаг России

Флаг площадью 1500 квадратных метров развернули в Ростове накануне Дня России (подробности)