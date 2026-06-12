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НовостиОбщество12 июня 2026 9:04

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

Ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с ожидаются в Ростовской области с 12 по 14 июня
Ангелина СКИБА
При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев.

При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с местами по региону ожидаются до конца дня 12 июня, а также 13 и 14 июня. Об этом предупредили в управлении МЧС.

Напомним, во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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