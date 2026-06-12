Пять техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

На местах происшествий от МЧС задействовали 148 человек и 37 единиц техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 11 июня 2026 года в Ростовской области произошли техногенные пожары и ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили пять техногенных пожаров. Также спасатели выезжали на места трех дорожных аварий.

Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 148 человек и 37 единиц техники.

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