В Матвеево-Курганском районе Ростовской области родился сотый малыш

Семью с рождением первенца поздравили губернатор, глава района и работники ЗАГСа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотый малыш родился в Матвеево-Курганского районе Ростовской области. Об этом в июне 2026 года сообщают сотрудники управления ЗАГС.

Родителями стали Дмитрий и Екатерина, у них родился первенец — Артем.

— Регистрацию оформили через портал госуслуг с помощью сервиса «Рождение ребенка». Семье вручили первый документ — свидетельство о рождении, а также передали приветственные адреса от губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главы района Дины Алборовой, — говорится в публикации.

Работники ЗАГСа также поздравили семью со счастливым событием. Артему пожелали крепкого здоровья, а его родителям - мира, добра и достатка в доме.

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