В Ростовской области проводят акцию «Российский триколор»

Акция с раздачей лент — одно из основных мероприятий в честь Дня России. Фото ГАУ РО «Ростовпатриотцентр»

Ростовская область присоединилась ко всероссийской акции «Российский триколор», сообщают донские власти.

В День России на улицах, в парках и скверах, на общественных пространствах, около памятных мест и мемориалов раздают ленты с российским триколором.

— Белый, синий, красный — цвета и их последовательность на российском флаге все знают с самого детства. Задача акции не просто вручить ленту в цветах российского триколора, а сформировать уважительное отношение к государственному флагу, символу, который объединяет нас вокруг общей истории, традиционных ценностей и общих перспектив, — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Олег Отроков.

Добавим, акция «Российский триколор» — одно из основных мероприятий, посвященных Дню России. Она проводится во всех территориях области.

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