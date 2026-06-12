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НовостиПроисшествия12 июня 2026 13:18

В Ростове загорелся двухэтажный частный дом, пожар локализован

Горит кровля дома: на улице Гранитной в Ростове вспыхнул пожар
Ангелина СКИБА
Горение локализовано, тушение продолжается.

Горение локализовано, тушение продолжается.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 12 июня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пожар вспыхнул на Гранитной, 68. Огнем охвачена кровля двухэтажного частного жилого дома, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. К 16:02 пламя локализовали, сейчас тушение продолжается. На месте от МЧС задействовали 22 человека и шесть единиц техники.

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