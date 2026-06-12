Дорогу на улицах Сарьяна — Мясникова в Ростове отремонтируют за 80 млн рублей

Глава региона потребовал обновить дорогу в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону дорогу на улицах Сарьяна — Мясникова отремонтируют за 80 млн рублей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Сегодня лично проехал по проблемному участку дороги вместе со своим замом по транспорту Аленой Беликовой и главой города Александром Скрябиным. Жалобы обоснованны – дорога разбита. Капитально эту магистраль не ремонтировали 11 лет, — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона потребовал обновить дорогу в 2026 году. Деньги будут выделены из дорожного фонда области. После снятия старого асфальта должны уложить два новых слоя. Также планируется обновление тротуаров и люков.

— Завершить работы необходимо к 1 декабря, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По информации властей, на этой и других маршрутах «грузового каркаса» впервые используют новые дорожные смеси с содержанием полимеров. Такие материалы долговечны и выдерживают температурные перепады от +45 и -35 градусов.

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