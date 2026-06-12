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НовостиПроисшествия12 июня 2026 15:12

В Ростове у водителя нашли 187 свертков с запрещенным веществом

Партию наркотиков изъяли у водителя в Ростове, возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
Полицейские провели обыск из-за подозрительного поведения водителя.

Полицейские провели обыск из-за подозрительного поведения водителя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону задержали 27-летнего водителя с партией запрещенного вещества. Об этом со ссылкой на пресс-службу донского главка МВД сообщает «Город N».

По данным издания, водитель сразу же вызвал подозрения у правоохранителей. Сотрудникам показалось, что мужчина находится в наркотическом опьянении. От медицинского освидетельствования он отказался, тогда инспекторы вызвали коллег и провели обыск.

В итоге в сумке у мужчины нашли 187 свертков с синтетическим наркотиком. Возбуждено уголовное дело.

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