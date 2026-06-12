В Ростовской области 17-летний парень угнал машину и попал в ДТП

Полицейские уже вернули машину владельцу, а в отношении хулигана завели уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

17-летний житель Ростовской области угнал чужую машину и попал в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Полицейские выяснили, что «ВАЗ-21104», принадлежащий 42-летнему мужчине, стоял около дома. При этом дверь машины была открыта, а в замке зажигания водитель забыл ключ. Это заметил молодой человек, который проходил мимо.

Парень просто сел за руль и уехал. Куда именно он хотел добраться, неизвестно. Рядом с соседним поселком юноша не справился с управлением и вылетел в кювет.

Полицейские уже вернули машину владельцу, а в отношении хулигана завели дело о незаконном использовании чужого ТС без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ). Пока лихач находится под подпиской о невыезде.

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