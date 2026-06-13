Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу четыре автомобиля. Массовая авария с участием трех грузовиков и одного минивэна произошла вечером 12 июня, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
- 43-летний водитель фуры «Ман» ехал по левой полосе и не выдержал безопасную дистанцию. Перед ним двигался грузовик «Фотон», — описали начало инцидента в ведомстве.
Пытаясь избежать удара, мужчина вывернул руль и врезался в попутный КамАЗ, которым управлял 22-летний парень. Затем фуру откинуло обратно на 61-летнего водителя «Фотона». Тот по цепочке протаранил «Фольксваген» с 51-летним мужчиной за рулем.
В результате аварии травмы получил только сам водитель грузовика «Ман». Приехавшие медики сразу забрали его в больницу. Сейчас полицейские детально разбираются в причинах инцидента.
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