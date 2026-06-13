Ученый из Ростова рассказал, как рыба из Индийского океана оказалась в Черном море

Ростовский ученый рассказал, как рыба из Индийского океана оказалась в Черном море. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тропическую рыбу из Индийского океана впервые выловили в Черном море у входа в Геленджикскую бухту. Об этом сообщается в «Российском журнале биологических инвазий» со ссылкой на научного сотрудника Южного научного центра РАН Глеба Гуськова.

- Это первый случай регистрации представителя семейства терапоновых в Черном море. Рыбу поймали 2 декабря 2025 года на донную снасть с куриным филе, — отметил ученый.

Особь длиной около 16 сантиметров и весом примерно 100 граммов имела яркую полосатую окраску. При извлечении из воды рыба издавала звуки, похожие на писк, — это защитная реакция терапоновых. Температура воды в месте вылова составляла всего 10-11 градусов, хотя вид считается тропическим и предпочитает +26-29.

По мнению Гуськова, самостоятельно преодолеть путь из Средиземного моря в Черное рыба не могла. Наиболее вероятные причины появления — случайный перенос с балластными водами судов либо выпуск аквариумистами. Ученые ЮНЦ РАН настаивают на усилении мониторинга чужеродных видов в регионе.

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