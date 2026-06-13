Водитель ВАЗ насмерть сбил 18-летнего велосипедиста в Ростовской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 18-летнего велосипедиста. Об этом сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

- Смертельная авария произошла 12 июня около 21:20 в селе Алексеевка Матвеево-Курганского района. Мужчина за рулем ВАЗ-2107 ехал по грунтовой дороге и врезался в парня на велосипеде, который двигался в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.

Удар оказался настолько сильным, что пострадавший получил тяжелейшие травмы. Молодой человек скончался прямо на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов и следователи устанавливают точные причины случившегося. Инспекторы в очередной раз призвали автомобилистов строго соблюдать дистанцию и скоростной режим в темное время суток.

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