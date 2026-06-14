В ночь на 14 июня три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Атаку БПЛА отразили в трех муниципалитетах: в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области ночь с 13 на 14 июня выдалась напряженной. Как сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь в своем официальном канале, была зафиксирована очередная вражеская атака беспилотными летательными аппаратами. В частности, ее отразили в трех муниципалитетах: в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.

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