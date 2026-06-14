Атака БПЛА на Дон в ночь на 14 июня стала частью удара по 15 регионам РФ.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области в ночь на 14 июня работали силы и средства противовоздушной обороны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, беспилотники уничтожили над тремя районами. Так, БПЛА сбили в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.
В свою очередь, в Минобороны РФ добавили, что в ночь на 14 июня всего вместе с Доном были атакованы 15 регионов, а также акватория Азовского моря. В частности, вражеские дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областях и в Крыму. Всего за эту ночь перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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