В Ростовской области 13 июня произошли шесть пожаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 13 июня, выдались напряженными для донских спасателей. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в этот день в регионе произошли шесть пожаров, все они носили техногенный характер. К их ликвидации привлекались сотрудники экстренных служб. К счастью, в пожарах никто не погиб и не пострадал.

А вот беды на воде избежать не удалось. По данным ведомства, в субботу утонул человек. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех аварий.

- Всего к работе привлекались 132 человека, были задействованы 33 спецмашины, - сказали в ведомстве.

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