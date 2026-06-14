На трассе под Ростовом сгорела иномарка

К ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области, на трассе вблизи поселка Чалтырь в воскресенье утром, 14 июня, произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, автомобиль «Тойота» врезался в зерновоз. В результате легковая машина загорелась, ее водитель погиб на месте происшествия.

— К ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек личного состава, также были задействованы три спецмашины, — сказали в экстренном ведомстве.

По факту случившегося проходит проверка.

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