Под Ростовом из-за молнии сгорел дом

Молния ударила в крышу дома. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгодонске Ростовской области накануне вечером, 13 июня, из-за непогоды произошло серьезное ЧП. Как рассказали в областном ГУ МЧС, из-за грозы разряд молнии ударил в частный дом, расположенный на проезде Монтажников.

В итоге вспыхнула крыша строения. С огнем, распространившимся на площади в 80 квадратных метров, боролись 18 спасателей, также в тушении пожара задействовали 18 человек личного состава.

— К счастью, жертв и пострадавших нет, — рассказали в экстренном ведомстве.

По факту случившегося начата проверка.

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