Телевидение и радио временно перестанут работать в одном из районов Дона. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Шолоховского района Ростовской области на предстоящей неделе могут столкнуться с временными перебоями в трансляции телевизионных каналов и радиостанций. Об этом предупредили в региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети.

По информации вещательного ведомства, ограничения затронут хутор Калининский. В среду, 17 июня, в период с 8:00 до 14:00 здесь возможны отключения телерадиосигнала.

В РТРС пояснили, что временные неудобства связаны с проведением плановых профилактических и технических работ на станциях, которые невозможно выполнить без отключения передатчиков. При этом специалисты подчеркнули, что из-за ухудшения погодных условий график может измениться, и работы перенесут на другие даты. Все планируемые перерывы в трансляции уже получили одобрение со стороны телерадиокомпаний.

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