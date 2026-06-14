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НовостиОбщество14 июня 2026 11:44

В Ростовской области меняют грозотрос на ключевых ЛЭП для 2,5 млн жителей

Новочеркасская ГРЭС и ЛЭП Дона получат сверхпрочную грозозащиту на 40 лет
Елена РЕПИНА
Донские энергетики меняют грозотрос на ЛЭП.

Донские энергетики меняют грозотрос на ЛЭП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга приступили к замене 20 км грозозащитного троса на высоковольтных линиях 220–330 кВ . Обновление оборудования, обеспечивающего выдачу мощности, включая Новочеркасскую ГРЭС, направлено на повышение надежности электроснабжения 2,5 млн жителей региона.

Новый грозотрос обладает повышенной прочностью, коррозионной стойкостью и рассчитан на 40 лет службы.

По словам замгубернатора Игоря Сорокина, проект является частью программы по модернизации электросетевой инфраструктуры региона.

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