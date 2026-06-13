Жителей Ростовской области предупредили об отключении телевидения 17 июня. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителей хутора Калининский Шолоховского района предупредили о временном отключении телерадиосигнала 17 июня. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети.

По данным специалистов, ограничения продлятся с 08:00 до 14:00 по московскому времени. В этот период будут недоступны программы первого и второго мультиплексов, а также эфир радиостанции «Радио России».

Перебои в вещании связаны с проведением плановых профилактических работ на передающем оборудовании. При этом технические мероприятия могут отменить или перенести на другие даты в случае ухудшения погодных условий.

Тем временем в Ленинском районе Ростова-на-Дону жители трех многоэтажных домов остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Во время гидравлических испытаний специалисты выявили сложный дефект теплотрассы, поэтому сроки возобновления подачи ресурса пришлось сдвинуть.

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