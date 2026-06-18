Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 18 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 18 июня затронут сотни адресов и тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;
- улица 2-я Краснодарская, 88;
- улица Локомотивная, 2-2Я;
- улица Глинки, 93/13;
- проспект 20 лет Октября, 79, 79/2;
- улица Калужская, 82/4;
- улица Брестская, 5/96, 2/81;
- улица Двинская, 22-30;
- улица 26 июня, 21-31 и 20-30;
- улица Щербакова, 95-109;
- улица Волжская, 19-29 и 28-38;
- улица Калужская, 1-37 и 2-26;
- улица Абаканская, 1-55, 2-20, 20/1;
- улица Камская, 2-26 и 1-37.
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