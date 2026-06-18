Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 18 июня

Отключения затронут сотни адресов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 18 июня затронут сотни адресов и тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;

- улица 2-я Краснодарская, 88;

- улица Локомотивная, 2-2Я;

- улица Глинки, 93/13;

- проспект 20 лет Октября, 79, 79/2;

- улица Калужская, 82/4;

- улица Брестская, 5/96, 2/81;

- улица Двинская, 22-30;

- улица 26 июня, 21-31 и 20-30;

- улица Щербакова, 95-109;

- улица Волжская, 19-29 и 28-38;

- улица Калужская, 1-37 и 2-26;

- улица Абаканская, 1-55, 2-20, 20/1;

- улица Камская, 2-26 и 1-37.

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