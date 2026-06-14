Массовые отключения света ждут Ростов с 15 по 19 июня. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе с 15 по 19 июня пройдут массовые отключения электроэнергии. Компания «Донэнерго» опубликовала график плановых ограничений, связанных с проведением ремонтных работ на линиях. Жителей некоторых микрорайонов предупреждают о многодневных работах, однако в ночные часы подачу ресурса обещают полностью восстанавливать.

Масштабные ограничения продлятся с 15 по 19 июня. Ежедневно с 9:00 до 17:00 без света будут оставаться дома на 6-й линии, 7, 9; 8-й линии, 1–11, 2–20; 10-й линии, 1–15, 2–16; Майской, 30–42 и Советской, 31–39. В эти же дни и часы обесточат Панорамную, Усадебную, 2-ю и 3-ю Усадебные улицы, а также 2-й Монетный переулок. Аналогичные дневные отключения коснутся жителей улиц Радищева, 13–71, 18–68; 2-й Комбайновской, 1–25, 2–42; Соединяющей, 1–13, 2–22; Коммунальной, 1–25, 2–28; Просвещения, 18–42, 23–27; Червоноармейской, 3–23, 6–22, Веры Пановой, 3–11, а также переулков Пожарного, Кецховели и Горийского.

Ряд городских кварталов попадет в зону отключений на более короткие периоды. Так, с 15 по 17 июня с 9:00 до 17:00 электроснабжение прекратят на улице 26 Июня, 107–127; Брянской, 1–13, 2–12, а также в переулках Сочинском, 1–13, 2–12 и Туапсинском, 1–11, 35, 2–58.

С 15 по 16 июня с 9:00 до 17:00 электричества не будет в Железнодорожном Нижнем проезде, 1–83, Рыболовецком переулке, 3–17 и Уманском переулке, 1–7, 2.

С 16 по 18 июня в этот же временной промежуток обесточат улицу Локомотивную, 2–2Я.

С 18 по 19 июня с 9:00 до 17:00 без ресурса останутся 35-я линия, 21–81; 37-я линия, 12–76, 25–97; 39-я линия, 24–90; Богданова, 58–74; 2-я Пролетарская, 44–54, 51–55 и Сарьяна, 48–66, 55–73.

Кроме того, в графике коммунальщиков значатся точечные отключения по отдельным дням. В четверг, 18 июня, с 9:00 до 16:00 работы пройдут на Двинской, 22–30; 26 Июня, 20–30, 21–31; Щербакова, 95–109; Волжской, 19–29, 28–38; Калужской, 1–37, 2–26; Абаканской, 1–55, 2–20, 20/1 и Камской, 1–37, 2–26.

В пятницу, 19 июня, с 9:00 до 17:00 финал плановых ремонтов затронет проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А и 2-ю Краснодарскую улицу, 88.

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