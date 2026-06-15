Более ста дронов уничтожили над Ростовской областью и другими регионами 14 июня

Во второй половине дня 14 июня в небе над Доном сбили БПЛА. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области, а также в других субъектах страны во второй половине дня 14 июня работали силы и средства ПВО. Как рассказали в Минобороны РФ, с 14:00 до 21:00 были уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В частности, кроме Донского края, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областей, над Крымом, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщала, что в ночь на 15 июня в региона вновь была отражена вражеская атака БПЛА.

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