В Ростове из-за ремонта теплосети ограничат проезд по улице Мусоргского

Дорожные ограничения введут в связи с работами на теплосетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону на месяц ограничат проезд по улице Мусоргского. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Частичное перекрытие планируется на участке от переулка Алябьева до дома на улице Мусоргского, 4 в период с 30 июня до 31 июля 2026 года.

Дорожные ограничения введут в связи с проведением работ на тепловой сети, уточняют в департаменте автодорог.

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