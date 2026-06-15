В Ростове из-за ремонта теплосети ограничат проезд по улице Мусоргского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону на месяц ограничат проезд по улице Мусоргского. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Частичное перекрытие планируется на участке от переулка Алябьева до дома на улице Мусоргского, 4 в период с 30 июня до 31 июля 2026 года.
Дорожные ограничения введут в связи с проведением работ на тепловой сети, уточняют в департаменте автодорог.
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