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НовостиОбщество15 июня 2026 8:52

На обновление моста между Батайском и Ростовом направят более 3 млрд рублей

Эксперты оценили работы по реконструкции моста на северном подъезде к Батайску
Ангелина СКИБА
В апреле проект обновления моста передали на экспертизу.

В апреле проект обновления моста передали на экспертизу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На реконструкцию путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону должны выделить 3,3 млрд рублей. Предварительную оценку экспертов сообщили донские власти, сообщает РБК.

Напомним, в апреле 2026 года проект обновления моста на северном подъезде к Батайску передали на экспертизу.

Также основные разделы проектной документации, разработанной генеральным проектировщиком, проверили в минтрансе Ростовской области. В итоге в министерстве утвердили протокол технического совета.

Добавим, в декабре губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что мост включат в программу развития транспортной системы за счет дорожного фонда.

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