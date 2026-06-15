На обновление моста между Батайском и Ростовом направят более 3 млрд рублей

В апреле проект обновления моста передали на экспертизу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На реконструкцию путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону должны выделить 3,3 млрд рублей. Предварительную оценку экспертов сообщили донские власти, сообщает РБК.

Напомним, в апреле 2026 года проект обновления моста на северном подъезде к Батайску передали на экспертизу.

Также основные разделы проектной документации, разработанной генеральным проектировщиком, проверили в минтрансе Ростовской области. В итоге в министерстве утвердили протокол технического совета.

Добавим, в декабре губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что мост включат в программу развития транспортной системы за счет дорожного фонда.

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