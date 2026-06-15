По социально-экономическому уровню донской регион находится между Самарской и Нижегородской областями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область осталась на 12-м месте в социально-экономическом рейтинге регионов России за 2025 год. Результаты исследования опубликовали на сайте РИА Новости.

Интегральный рейтинг донского региона по итогам 2025 года составил 66,53 баллов против 69,38 баллов в 2024 году. Несмотря на разницу в показателях, итоговое место в списке не поменялось.

По социально-экономическому уровню донской регион находится между Самарской и Нижегородской областями.

Лидеры за год не изменились. Рейтинг 2025 года также возглавили Москва (94,48 баллов за 2025 год), Санкт-Петербург (90,21 баллов), Республика Татарстан (86,37 баллов). Замыкают список Республика Калмыкия, Республика Ингушетия и Республика Тыва.

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