В Ростове провели миграционные рейды на Темернике и в одном из ЖК

Во время проверки опросили больше 500 человек, в том числе 238 иностранцев. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Темернике и в одном из ЖК Октябрьского района Ростова-на-Дону выявили нарушения во время миграционного рейда «Нелегал-2026». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Всего опросили больше 500 человек, в том числе 238 иностранцев. Выяснилось, что 11 приезжих нарушали режим пребывания в стране (глава 18 КоАП РФ). В частности, трое из нарушителей не соблюдали режим пребывания, четверо уклонялись от выдворения, двое заявили цели, не соответствующие фактической деятельности, еще трое незаконно работали.

В ходе рейда отметили семь случаев нелегального предоставления жилых помещений иностранцам (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ). Заподозрили организацию незаконной миграции, составили материал в рамках статьи 322.1 УК РФ. Проводится процессуальная проверка.

Одного из работодателей поймали на незаконном трудоустройстве иностранца (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции, которые также участвовали в рейде, зафиксировали попытку подкупа при нарушении ПДД. В отношении приезжего составили материал проверки в рамках статьи 291 УК РФ.

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