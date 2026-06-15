Губернатор запретил автобусам без кондиционеров работать в Ростове

К транспортным предприятиям-нарушителям применяются штрафы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону проверили состояние остановок и 200 автобусов, работающих на городских маршрутах. Особое внимание уделили наличию и использованию кондиционеров в салонах общественного транспорта. Выявили три неисправных кондиционера. Об этом губернатору Юрию Слюсарю на планерном совещании рассказал глава города Александр Скрябин.

После совещания глава региона опубликовал комментарий по ситуации, связанной в общественным транспортом.

— К предприятиям-нарушителям применяются штрафы. Также проверили все жалобы жителей, поступившие на горячую линию. Автобусы, необорудованные кондиционерами, летом на маршруты не выходят. Мое обязательное требование к предприятиям, обеспечивающим перевозки, - следить за исправностью кондиционеров и обязательно их использовать. Люди не должны испытывать дискомфорт из-за жары, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

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