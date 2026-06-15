Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом в Ростове. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав жителей Ростовской области. Речь идет о ситуации с разрушающимся многоквартирным домом в Донской столице.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Ростове один из жилых домов признали аварийным, однако в нем до сих пор вынуждены оставаться люди.

Ситуация обострилась после проведенного в 2022 году капитального ремонта — в стенах здания и внутри квартир образовались серьезные трещины и повреждения, а кровля начала протекать. По словам жильцов, управляющая компания игнорирует их жалобы и не предпринимает никаких действий для исправления ситуации.

Региональное следственное управление СК России уже расследует по данному факту уголовное дело, возбужденное по статье «Халатность».

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить подробный доклад обо всех установленных обстоятельствах.

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