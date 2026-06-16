11 пожаров потушили за сутки в Ростовской области, эвакуировали 10 человек

За сутки от МЧС задействовали 120 человек и 30 единиц техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 15 июня 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили пять 11 пожаров.

В том числе, произошло возгорание в трехэтажном жилом доме в Батайске. Как выяснилось, в квартире дома на Литейном, 23 горели вещи на пяти квадратных метрах, из-за этого эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет. От МЧС работали 14 огнеборцев, задействовали три единицы техники.

Также за прошедшие сутки спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий.

Всего от МЧС на местах происшествий в течение суток задействовали 120 человек и 30 единиц техники.

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