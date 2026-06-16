Горячую воду жителям Ростова пообещали вернуть 19 июня

Подключение горячей воды по ряду адресов затянулось из-за ремонта новых аварий на теплосетях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию с отключениями горячей воды в Ростове-на-Дону после оперативного совещания прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона опубликовал пост в соцсетях.

— Горячее водоснабжение в Ростове – здесь две проблемы: плановые отключения и нарушение сроков профилактических ремонтов. Сейчас нет горячей воды в части Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. Плановый срок завершения профилактических работ — 6 июля, — сообщил Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что подключение горячей воды по ряду адресов затянулось из-за необходимости ремонта новых аварий на теплосетях. В этих случаях восстановление подачи воды запланировано на 19 июня.

Отдельно власти рассмотрели ситуации еще в двух территориях Дона. В поселке Зимовники полностью возобновить подачу воды после аварии на трансформаторной подстанции должны 16 июня. Планируемый срок завершения работ в Волгодонске — 19 июня.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Губернатор запретил автобусам без кондиционеров работать в Ростове

Состояние кондиционеров проверили в ростовских автобусах, выявили нарушения (подробности)