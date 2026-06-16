Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 6:59

В Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА по городу

Утром 16 июня в Таганроге действовала беспилотная угроза
Ангелина СКИБА
Опасность по городу сохранялась в течение нескольких часов.

Опасность по городу сохранялась в течение нескольких часов.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня в Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА. Информацию опубликовала глава города Светлана Камбулова.

Предупреждение действовало несколько часов.

— Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — 112, — напомнила Светлана Камбулова.

Беспилотную опасность на данный момент также сняли в целом по региону.

Добавим, прошедшей ночью 35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском и четырех районах Ростовской области

Губернатор сообщил о воздушной атаке, произошедшей на Дону в ночь на 16 июня (подробности)