В Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА по городу

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Утром 16 июня в Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА. Информацию опубликовала глава города Светлана Камбулова.
Предупреждение действовало несколько часов.
— Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — 112, — напомнила Светлана Камбулова.
Беспилотную опасность на данный момент также сняли в целом по региону.
Добавим, прошедшей ночью 35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском и четырех районах Ростовской области
Губернатор сообщил о воздушной атаке, произошедшей на Дону в ночь на 16 июня (подробности)