В Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА по городу

Опасность по городу сохранялась в течение нескольких часов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня в Таганроге объявили, а затем сняли угрозу БПЛА. Информацию опубликовала глава города Светлана Камбулова.

Предупреждение действовало несколько часов.

— Категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования — 112, — напомнила Светлана Камбулова.

Беспилотную опасность на данный момент также сняли в целом по региону.

Добавим, прошедшей ночью 35 БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

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