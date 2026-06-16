Депутаты городской думы утвердили глав двух районов Ростова

Депутаты согласовали кадровые решения в администрациях Первомайского и Кировского районов Ростове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону на заседании гордумы утвердили назначение руководителей двух районов донской столицы. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

Первомайский район Ростова-на-Дону возглавила Ольга Мурзина. Управленец имеет высшее образование. Она также прошла программу подготовки управленческих кадров в Ростовском государственном экономическом университете.

Ольга Мурзина работала инженером жилищно-эксплуатационного участка муниципального многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ Пролетарского района Ростова. Затем в разные годы занимала должности главного инженера и директора МУП «Районный комбинат благоустройства» Пролетарского района.

Ольга Мурзина была первым заместителем главы администрации Пролетарского района, заместителем главы администрации Первомайского района, была директором Центра социального обслуживания Первомайского района Ростова. До нового назначения работала в должности заместителя главы администрации Батайска.

Главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону стал Александр Полтавцев. Ранее чиновник был исполняющим обязанности в той же должности.

Александр Полтавцев имеет высшее юридическое и экономическое образование. Работал ведущим юрисконсультом в управлении ЖКХ Ленинского района Ростова. Также был помощником главы администрации Ленинского района, помощником замглавы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам, заместителем и первым заместителем главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Глава Ростова сообщил о новом кадровом назначении в администрации города

Ирина Астафьева возглавила управление внешних связей администрации Ростова-на-Дону (подробности)