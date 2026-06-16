В Ростовской области в результате атаки БПЛА поврежден фасад дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники в Азовском и Родионово-Несветайском районе. Воздушная атака на регион произошла днем 16 июня, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в хуторе Курган Азовского района оказался поврежден фасад дома.
— По предварительной информации пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано, — рассказал губернатор.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, в ночь на 16 июня в Ростовской области уничтожили 35 беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.