В Ростовской области в результате атаки БПЛА поврежден фасад дома

В результате происшествия никто не пострадал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники в Азовском и Родионово-Несветайском районе. Воздушная атака на регион произошла днем 16 июня, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в хуторе Курган Азовского района оказался поврежден фасад дома.

— По предварительной информации пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано, — рассказал губернатор.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 16 июня в Ростовской области уничтожили 35 беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.