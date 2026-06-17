МинЖКХ Ростовской области: В большинство домов поселка Зимовники вернули воду

На групповом водозаборе из 15 скважин работают 12. Фото: канал Антонины Пшеничной в МАХ

В большинство домов поселка Зимовники Ростовской области возобновили подачу воды. Об этом сообщает министр ЖКХ Донского региона Антонина Пшеничная.

- Без ресурса пока остаются несколько улиц. Для них организован подвоз воды, - прокомментировала глава министерства.

Министр уточнила, что из 15 скважин на групповом водозаборе сейчас работают 12.

- Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. На первом подъеме ведут работы по увеличению объема воды. Одновременно наполняется резервуар третьего подъема.

Кроме того, администрация закупит пять дополнительных насосных агрегатов. Их поставка ожидается до конца недели.

- Это повысит объем подачи воды в действующих скважинах. До 30 июля планируют выполнить закольцовку участков водопроводных сетей. Это поможет решить проблему с перепадами давления.

Министр заверила жителей в том, что ситуация с водоснабжением в Зимовниках находится на контроле.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дали на два дня, чтобы помылись»: Жители эмоционально высказались насчет затянувшегося отключения горячей воды в Ростове

Жители центра Ростова и Западного жилмассива пожаловались на отключения воды, которое длится дольше (подробнее)