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НовостиОбщество17 июня 2026 15:12

В точках общепита в Ростове выявили незаконно работавших иностранцев

Нелегальных работников выявили в двух точках общепита на Привокзальной площади в Ростове
Ангелина СКИБА
Один из нарушителей должен выехать из страны.

Один из нарушителей должен выехать из страны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону транспортные полицейские выявили троих иностранцев, незаконно работавших в точках общепита на Привокзальной площади. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

— Заведения, работающие на вынос, проверяли в рамках мероприятия «Нелегал-2026». Выявили три административных нарушения, связанных с незаконной трудовой деятельностью (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Также два протокола составили в отношении работодателей (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ), — сообщили в ведомстве.

Иностранцы получили штрафы, по 2 тысячи рублей каждый. Кроме того, одного из приезжих решили выдворить из страны.

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