В Ростове три дома в микрорайоне Левенцовский остались без света из-за аварии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Три многоквартирных дома в микрорайоне Левенцовский остались без электричества из-за коммунальной аварии. Об этом сообщают в Департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону.
- По информации компании «Россети Юг», причиной стала поврежденная кабельная линия. Без света остались дома по адресам: улица Еременко, 110, 112 и 114, - заявили в департаменте.
Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Энергетики планируют возобновить подачу электроэнергии до конца дня.
Каждый из трёх домов — 14-этажный. В каждом по шесть или семь подъездов. Без электричества могли остаться сотни, а возможно, и более тысячи человек.
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