В Ростовской области из-за атаки БПЛА один человек погиб, двое были ранены

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 18 июня в ходе воздушной атаки на Ростовскую область погиб человек, есть раненые. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
- Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, - написал глава региона.
Известно, что двоих пострадавших доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им помощь.
Кроме того, из-за атаки БПЛА был поврежден тепловоз и случилось два загорания коммерческих объектов.
- Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться.
Власти предупреждают: воздушная атака продолжается, беспилотная опасность сохраняется. Людей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам!
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