В Ростовской области из-за атаки БПЛА один человек погиб, двое были ранены

В ночь на 18 июня Ростовская область подверглась воздушной атаки. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июня в ходе воздушной атаки на Ростовскую область погиб человек, есть раненые. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

- Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, - написал глава региона.

Известно, что двоих пострадавших доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им помощь.

Кроме того, из-за атаки БПЛА был поврежден тепловоз и случилось два загорания коммерческих объектов.

- Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться.

Власти предупреждают: воздушная атака продолжается, беспилотная опасность сохраняется. Людей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам!

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в результате атаки БПЛА поврежден фасад дома

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Азовском и Родионово-Несветайском районах, а также в Батайске (подробнее)