В Ростовской области после воздушной атаки загорелись коммерческие объекты

После атаки БПЛА в Ростовской области загорелись два предприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Воздушная атака на Ростовскую область в ночь на 18 июня привела к пожарам. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

По информации властей, после атаки БПЛА произошло возгорание двух коммерческих объектов: в Красносулинском районе и в городе Гуково. Первый был локализован, на месте второго работают экстренные службы.

- Это территория коммерческих объектов. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА был поврежден тепловоз.

К несчастью, не обошлось без жертв. В городе Гуково один человек погиб, двое получили ранения и были доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Добавим, что утром 18 июня в регионе сначала сняли беспилотную опасность, а потом объявили снова.

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