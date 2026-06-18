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НовостиОбщество18 июня 2026 6:00

В ходе атаки вражеских дронов в Ростовской области погиб человек

Во время воздушной атаки на донской регион один человек погиб, двое получили ранения
Марина ЮРЬЕВА
Во время воздушной атаки на Ростовскую область один человек погиб, двое были ранены.

Во время воздушной атаки на Ростовскую область один человек погиб, двое были ранены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью и утром 18 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь, есть погибший и пострадавшие.

- К большому горю эта ночь принесла жертвы. В городе Гуково погиб человек. Выражаю глубокие соболезнования семье. Окажем всю необходимую помощь, - написал глава региона.

Два человека получили ранения, они находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково.

Кроме того, после атаки БПЛА загорелись коммерческие объекты в Красносулинском районе и в городе Гуково. Первый был локализован, на месте второго работают экстренные службы. Также получил повреждения тепловоз.

Всего ночью и утром 18 июня силы ПВО сбили около 60 беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском.

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