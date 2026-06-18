В ходе атаки вражеских дронов в Ростовской области погиб человек

Во время воздушной атаки на Ростовскую область один человек погиб, двое были ранены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью и утром 18 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь, есть погибший и пострадавшие.

- К большому горю эта ночь принесла жертвы. В городе Гуково погиб человек. Выражаю глубокие соболезнования семье. Окажем всю необходимую помощь, - написал глава региона.

Два человека получили ранения, они находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково.

Кроме того, после атаки БПЛА загорелись коммерческие объекты в Красносулинском районе и в городе Гуково. Первый был локализован, на месте второго работают экстренные службы. Также получил повреждения тепловоз.

Всего ночью и утром 18 июня силы ПВО сбили около 60 беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском.

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