В Ростовской области продлили штормовое предупреждение о ливнях с грозами

Во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями и ЛЭП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение. Грозовые ливни с градом и ветром до 20-23 м/с местами по региону ожидаются до конца суток 18 июня, а также 19, 20 и 21 июня. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Напомним, в непогоду лучшие оставаться в помещениях. На улицах во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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