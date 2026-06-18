Роспотребнадзор выявил микробиологическое загрязнение в Азовском море

Уровень микробиологического загрязнения оказался выше, чем в среднем по России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уровень микробиологического загрязнения воды в Азовском море, в частности в Таганрогском заливе в Ростовской области, оказался выше среднероссийского в 2025 году. Об этом говорится в докладе федерального Роспотребнадзора.

– в морях – на территории 11 из 14 субъектов России, в которых проводились лабораторные исследования воды морей, в том числе в Санкт-Петербурге (100,0 %), Хабаровском крае (98,15 %), Ростовской области (75,73 %), - говорится в докладе.

Пробы морской воды на паразитологию соответствовали норме. По крайней мере, среди территорий с превышениями по этому показателю Ростовскую область не указали.

При этом возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы нашли в пробах воды, взятых из донских водоемов I и II категории.

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