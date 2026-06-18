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НовостиОбщество18 июня 2026 10:07

Ипподром в Ростове признали объектом культурного наследия

Статус ОКН решили присвоить Ростовскому ипподрому, готовятся необходимые документы
Ангелина СКИБА
Комитет по охране ОКН готовит все необходимые документы.

Комитет по охране ОКН готовит все необходимые документы.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ипподром в Ростове-на-Дону признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом в соцсетях сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

— Областной комитет по охране ОКН принял важное решение на заседании рабочей группы: наш ипподром — культурное и историческое наследие Дона, — написал Андрей Фатеев.

Чиновник добавил, что сейчас комитет по охране ОКН готовит все необходимые документы.

— До революции на ипподроме активно проходила жизнь ростовчан: например, первый футбольный матч в городе 1907-м провели именно на здесь, но это был не просто спортивный объект! У территории и архитектурная, и ландшафтная ценность, это достопримечательность, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Напомним, ранее Ростовский ипподром обратили в доход государства. После этого краснодарский холдинг заявил, что будет оспаривать решение в судах высшей инстанции.

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