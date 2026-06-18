Ростов оказался в лидерах по числу некачественных продуктов

Чаще всего по нормативу не проходили образцы молока и молочных продуктов. Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Ростовской области по органолептическим и физико-химическим показателям проверили 3328 проб продовольственного сырья и продуктов. 144 образца (или 4,3% проб) не соответствовали нормативам, говорится в годовом докладе Роспотребнадзора.

— Наибольшее количество несоответствующих проб пищевых продуктов по органолептическим и физико-химическим показателям выявили в Ростове-на-Дону (40 из 144), — сказано в докладе.

На втором месте — Шахты (12 из 144 проб), на третьем — Аксайский район (11 из 144 проб). Продукты не соответствовали по ГОСТу, техническим условиям и стандартам организаций.

По показателям качества чаще всего по нормативу не проходили образцы молока и молочных продуктов (69 из 144 проб). Также обнаружили несоответствие рыбы (20 из 144 проб), птицы, яиц и продуктов их переработки (10 из 144 проб). Кроме того, выявили шесть образцов некачественного мяса.

Отдельно по показателям фальсификации не соответствовали 79 проб из 626 (или 12,6 %). Кроме того, специалисты исследовали 133 пробы импортной продукции, в итоге нормативу не соответствовал только один образец рыбной продукции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Роспотребнадзор выявил микробиологическое загрязнение в Азовском море

Специалисты проверили состояние воды Таганрогского залива (подробности)