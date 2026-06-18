Застройщиков Ростовской области обязали сдавать 1,4 парковки на 100 метров жилья

Парковки должны находиться в шаговой доступности от подъездов домов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области изменили правила жилой застройки. Теперь застройщики обязаны проектировать не менее 1,4 машино-места на каждые 100 кв. метров общей площади квартир в новостройках. Об этом со ссылкой на постановление регионального минстроя сообщает Домостройдон.ру.

Парковки должны находиться в шаговой доступности, на расстоянии не более 150 метров от подъездов многоквартирных домов.

Муниципальным властям дали три месяца на приведение территориальных правил землепользования в соответствие с новым областным стандартом.

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