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НовостиОбщество18 июня 2026 11:37

Застройщиков Ростовской области обязали сдавать 1,4 парковки на 100 метров жилья

Требования к размещению парковок изменили для застройщиков
Ангелина СКИБА
Парковки должны находиться в шаговой доступности от подъездов домов.

Парковки должны находиться в шаговой доступности от подъездов домов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области изменили правила жилой застройки. Теперь застройщики обязаны проектировать не менее 1,4 машино-места на каждые 100 кв. метров общей площади квартир в новостройках. Об этом со ссылкой на постановление регионального минстроя сообщает Домостройдон.ру.

Парковки должны находиться в шаговой доступности, на расстоянии не более 150 метров от подъездов многоквартирных домов.

Муниципальным властям дали три месяца на приведение территориальных правил землепользования в соответствие с новым областным стандартом.

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