В Ростове приостановлено строительство забора около часовни храма Сурб-Хач

Забор строит церковь, позже около родника высадят новые деревья и кустарники. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону действительно начали строить забор около часовни при храме Сурб-Хач, но сейчас работы приостановлены. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации города Андрей Косенко.

Оказалось, около часовни 18-го века постоянно мусорят, поэтому церковь решила оградить территорию забором.

- Сейчас работы приостановлены, поскольку администрация храма оформляет необходимые разрешения в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Никаких планов по строительству трапезной, или иных объектов возле родника церковь не имеет. Также как и не имеет намерений ограничивать доступ к роднику. Настоятель это подтвердил, - сообщил Андрей Косенко.

Также чиновник подтвердил, что около родника проводилась вырубка зеленых насаждений.

- Вырубка действительно проводилась. В основном, речь идет о разросшейся сорной растительности возле часовни, которая препятствовала в том числе уборке мусора. Однако необходимые документы администрация храма и прихожане, которые вели обрезку не оформили, за что властями района был составлен административный протокол, - добавил Андрей Косенко.

В осенний день древонасаждения на территории собираются высадить новые деревья и кустарники.

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